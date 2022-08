Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Einbrecher von Hausbewohnern überrascht

Soest (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 07.00 Uhr, wurden die Bewohner eines Wohnhauses im Steingraben auf verdächtige Geräusche von der Terrasse kommend aufmerksam. Bei ihrer Nachschau trafen sie in den Wohnräumen auf eine unbekannte männliche Person. Die Person hatte sich über die auf Kipp stehende Terrassentür Zutritt zu den Räumen verschafft. Bei Erkennen der Bewohner entfernte sich der Einbrecher über die Terrasse und flüchtete in unbekannte Richtung. Beute hatte der Täter nicht machen können. Der Täter wird wie folgt beschrieben: --Größe ca. 170 cm --Dunkle Hose und dunkler Kapuzenpullover --Südländisches Aussehen. Wer Angaben zu verdächtigen Personen zur angegebenen Zeit machen kann, möchte sich bitte bei der Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921-91000 melden. (AG)

