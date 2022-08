Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen-Nettelstädt - Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Soest (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, befuhr eine 55 Jahre alte Frau aus Attendorn mit einem Pkw der Marke VW Golf, die L735 aus Rüthen-Menzel kommend in Richtung Rüthen-Nettelstädt. Kurz vor Nettelstädt verlor die Fahrerin die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug drehte sich um 180 Grad und kam am rechten Fahrbahnrad/Straßengraben zum Stehen. Als mögliche Ursache für das Fahrverhalten, könnte eine medizinische Notfallsituation bei der Attendornerin in Betracht kommen. Der Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung an der Unfallstelle und transportierte die Frau anschließend in ein Krankenhaus. Das beschädigte Fahrzeug wurde von einem Abschleppdienst geborgen und abgeschleppt. (AG)

