Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Verdächtige Person mit Koffer

Soest (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 04.40 Uhr, befand sich eine Streife der Werler Wache auf dem Weg zu einem Einsatz in Welver. In Höhe des Abfallwirtschaftszentrums traf sie auf eine männliche Person, die hier zu Fuß mit einem Koffer in der Hand unterwegs war. Bei Erblicken der Streife warf der Mann den Koffer in den Graben und schickte sich an das Weite zu suchen. Das klappte natürlich nicht. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass sich in dem Koffer offensichtlich Diebesgut vom Abfallwirtschaftszentrum befand. Der 27 jährige Werler hatte auch eine schlüssige Erklärung für sein Handeln parat. Er gab an den Koffer gefunden zu haben. Seitens der Polizei wurde ein Strafverfahren in Form einer Strafanzeige eingeleitet. Der Werler wurde nach Feststellung seiner Identität entlassen. Der Koffer samt Diebesgut wurde sichergestellt. (AG)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell