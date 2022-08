POL-SO: Lippetal-Herzfeld - Kradfahrer übersehen

Werl (ots) - Opfer eines dreisten Trickbetrugs wurde ein 84-jähriger Werler am Donnerstagmorgen. Nachdem der Senior gegen 10.45 Uhr an der Volksbank in Werl in der Straße Alter Markt einen dreistelligen Bargeldbetrag am Geldautomaten abhob, ging er zum dortigen Parkscheinautomat, um sein Parkticket zu bezahlen. Ein bislang unbekannter junger Mann sprach den Senior an und bat ihn um Kleingeld, da er angeblich keine passenden Münzen habe, um sein Parkticket zu bezahlen. Der ...

mehr