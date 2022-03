POL-MFR: (389) Ladendiebe leisten bei Festnahme Widerstand - Haftantrag gestellt

Ansbach (ots) - In der Nacht von Montag (21.03.2022) auf Dienstag (22.03.2022) versuchten Unbekannte in mehrere Wohnungen in Ansbach einzubrechen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Im genannten Zeitraum versuchten Unbekannte in drei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Bandelstraße einzubrechen. In allen Fällen versuchten die Einbrecher die ...

mehr