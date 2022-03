POL-MFR: (386) Auto entwendet - Zeugenaufruf

Mittelfranken (ots) - Innenminister Joachim Herrmann startet Bayerischen Blitzmarathon: Vom 24. bis zum 25. März 24 Stunden bayernweit verstärkte Geschwindigkeitskontrollen - Alle Messstellen unter www.innenministerium.bayern.de - Erinnerung an die Einladung Das Innenministerium erinnert an folgenden Termin: Am ...

mehr