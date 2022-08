Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Trickbetrug

Werl (ots)

Opfer eines dreisten Trickbetrugs wurde ein 84-jähriger Werler am Donnerstagmorgen. Nachdem der Senior gegen 10.45 Uhr an der Volksbank in Werl in der Straße Alter Markt einen dreistelligen Bargeldbetrag am Geldautomaten abhob, ging er zum dortigen Parkscheinautomat, um sein Parkticket zu bezahlen. Ein bislang unbekannter junger Mann sprach den Senior an und bat ihn um Kleingeld, da er angeblich keine passenden Münzen habe, um sein Parkticket zu bezahlen. Der hilfsbereite Senior öffnete seine Brieftasche, in die der junge Mann ungeniert reingriff, um nach passenden Münzen zu suchen. Anschließend entfernte sich der Mann nach Erhalt der Münzen. Erst später bemerkte das Opfer, dass ihm sämtliche Geldscheine aus seiner Geldbörse entwendet wurden. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 25 bis 30 Jahre alt, cirka 1,75 Meter groß, schlank, dunkle Haare. Bekleidet mit einem weißen Hemd. Gepflegte Erscheinung. Der Mann sprach mit einem ausländischen Akzent. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

