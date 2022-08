Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfall

Rüthen (ots)

Am Donnerstag, gegen 15.50 Uhr, kam es auf dem Haarweg zu einem Auffahrunfall. Ein 58-jähriger Autofahrer aus Rüthen fuhr in Richtung der Ortschaft Menzel. Vor ihm befuhr ein 50-jähriger Warsteiner mit einem Bus ebenfalls den Haarweg in Richtung Menzel. Unter der Brücke der Landstraße 776 fuhr der 58-Jährige mit seinem VW auf den vor ihm fahrenden Bus auf. Der Rüthener wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden.(dk)

