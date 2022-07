POL-EL: Meppen - Zeugen nach Fahrerflucht gesucht

Rhede (ots) - Am 17. Juli gegen 3.30 Uhr kam es in Rhede auf der Straße Am Segelflugplatz zu einem Verkehrsunfall. Der 21-jährige Fahrer eines Mercedes fuhr auf der Straße Am Segelflugplatz aus Borsum in Richtung Herbrum. Dabei musste er einem entgegenkommenden silbernen Kleinwagen ausweichen, welcher mittig auf der Fahrbahn fuhr. Daraufhin kam der 21-Jährige mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und ...

