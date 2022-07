Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rhede - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Rhede (ots)

Am 17. Juli gegen 3.30 Uhr kam es in Rhede auf der Straße Am Segelflugplatz zu einem Verkehrsunfall. Der 21-jährige Fahrer eines Mercedes fuhr auf der Straße Am Segelflugplatz aus Borsum in Richtung Herbrum. Dabei musste er einem entgegenkommenden silbernen Kleinwagen ausweichen, welcher mittig auf der Fahrbahn fuhr. Daraufhin kam der 21-Jährige mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Schutzplanke. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf etwa 5500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell