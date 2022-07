POL-EL: Meppen - Einbruch in Verwaltungsgebäude

Lingen (ots) - Aufgrund neuer Befüllung und der massiven Hitze erhöhte sich der Gasdruck in einem 4000 Liter Gasbehälter auf einem Privatgrundstück in Lingen in der Straße Waldpfad. Dies hatte zur Folge, dass gegen 18.20 Uhr ein Notruf über Gasgeruch in dem Bereich einging, da über das Überdruckventil Gas entwich. Die Feuerwehr Holthausen kühlte den Behälter, um damit den Druck etwas zu senken. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

