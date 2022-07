POL-EL: Lingen - Gasgeruch

Lingen (ots) - Gestern gegen 15.30 Uhr kam es in Lingen an der Straße Schwarzer Weg zu einem Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in einem Waldgebiet zu einem Brand auf einer Fläche von etwa 500 qm. Das Feuer wurde von den Feuerwehren Altenlingen und Lingen unter Kontrolle gebracht und abgelöscht. Die Löscharbeiten dauerten etwa 90 Minuten an. Am Brandort wurde seitens der Polizei Straßensperrungen ...

mehr