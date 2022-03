POL-HSK: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen in Bestwig

Arnsberg (ots) - Unbekannte Täter drangen am Samstag, 26.03.2022 in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 22:25 Uhr in Moosfelde über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten dort u.a. Schmuck. Hinweise bitte an die Polizeiwache in Arnsberg, Telefon 02932-9020-3211 (Wie) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Leitstelle Telefon: 0291-9020-3110 Fax: 0291-9020-3119 ...

