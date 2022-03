POL-HSK: Verkehrsunfall Pkw gegen Motorrad

Hochsauerlandkreis (ots) - Hüsten Vermutlich wegen eines technischen Defektes bei dem Betrieb einer Waschmaschine kam es in einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Solepark" zu einem Brand. Der Brand wurde rechtzeitig von der Bewohnerin bemerkt, die auch die Feuerwehr alarmierte. Die Feuerwehr konnte den Brand in dem Zimmer, in dem die Waschmaschine stand, löschen. Das Haus bleibt bewohnbar. Personen kamen nicht zu Schaden. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

