LPI-GTH: Diebstahl aus Zigarettenautomat

Eisenach (ots) - Am gestrigen Abend kam es gegen 22.45 Uhr in der Nessetalstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 24-Jährige beabsichtigte mit ihrem Opel offenbar vor einem Wohnhaus auszuparken. In der Folge verlor sie Kontrolle über den PKW und fuhr gegen die angrenzende Hauswand. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Sowohl am Fahrzeug, als auch an der Hauswand entstanden Schäden in einer Gesamthöhe von ca. 4.000 Euro. (db) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

