Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand in einem leer stehenden Gebäude

Warstein (ots)

Am Freitag, 26. August, gegen 0 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem leer stehenden Haus an der Hauptstraße gerufen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Es entstand ein Sachschaden von rund 25000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise bearbeitet die Polizei unter der Telefonnummer 02902 91000.(jb)

