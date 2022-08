Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Raubüberfall auf Tankstelle- Tatverdächtiger festgenommen

Werl (ots)

Mit einer Pistole bewaffnet überfiel ein maskierter Mann am Donnerstag, 25. August, eine Tankstelle an der Hammer Straße. Als die Angestellte gegen 23 Uhr die Tankstelle abschließen wollte, bedrohte der Maskierte sie mit der Waffe, drängte sie zurück in die Tankstelle und forderte Geld. Aufmerksame Zeugen beobachten das Geschehen und informierten die Polizei. Diese konnte den 50-jährigen Tatverdächtigen vor Ort festnehmen. Die Angestellte wurde bei dem Überfall leicht verletzt.(jb)

