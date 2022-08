Polizei Mettmann

POL-ME: Exhibitionist entblößt sich vor 15-Jähriger - Velbert - 2208115

Mettmann (ots)

Am frühen Mittwochabend, 24. August 2022, entblößte sich ein Exhibitionist an einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Kamper Straße in Velbert vor einer 15-Jährigen in schamverletzender Weise. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 20:50 Uhr hielt sich eine 15-Jährige auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Kamper Straße in Langenberg auf. Plötzlich entblößte sich ein ihr unbekannter Mann unmittelbar neben dem Haupteingang des Verbrauchermarktes in schamverletzender Weise und blickte das junge Mädchen hierbei gezielt an. Anschließend begab er sich, nach ihren Angaben, in ein angrenzendes Gebüsch.

Als die 15-Jährige, gemeinsam mit einer 19-jährigen Zeugin, den Exhibitionisten zur Rede stellen wollte, bedrohte dieser die jungen Frauen mit einer Glasflasche und entfernte sich anschließend unerkannt in unbekannte Richtung.

Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung durch die alarmierten Polizeikräfte konnte der Tatverdächtige im Umfeld nicht mehr angetroffen werden.

Die 15-Jährige kann den Exhibitionisten folgendermaßen beschreiben:

- circa 50-60 Jahre alt - circa 165-170 cm groß - graue Haare - bekleidet mit einem blauen T-Shirt, einer blauen Jeans und schwarzen Schuhen

Der Tatverdächtige soll einen hinkenden Gang gehabt haben und augenscheinlich alkoholisiert gewesen sein.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen oder zur Identität des flüchtigen Tatverdächtigen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

