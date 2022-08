Polizei Mettmann

POL-ME: Erneut mehrere Brände im Berliner Viertel - Monheim am Rhein - 2208113

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann bereits berichtet hatte, kam es in den vergangenen Wochen vermehrt zu Bränden im Berliner Viertel in Monheim am Rhein - zuletzt am vergangenen Wochenende in der Nacht von Samstag (20. August 2022) auf Sonntag (21. August 2022). Unter anderem hatten dort ein Altpapiercontainer, aber auch die Scheibenwischer von Autos gebrannt (siehe unsere Pressemeldung OTS 2208093 unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5301932).

In der Nacht zum heutigen Donnerstag (25. August 2022) wurden dann erneut mehrere Brände im Berliner Viertel registriert. Insgesamt wurden drei dort geparkte Fahrzeuge durch Feuer beschädigt.

Folgendes war geschehen:

Um kurz vor Mitternacht wurde die Polizei über ein brennendes Auto an der Walter-Kollo-Straße im Berliner Viertel informiert. Als die Polizeibeamten wenig später an der Einsatzörtlichkeit eintrafen, war die Feuerwehr der Stadt Monheim am Rhein bereits mit ihre Löschmaßnahmen zugange. Nachdem diese abgeschlossen waren, stellten die Beamten fest, dass Unbekannte augenscheinlich die Scheibenwischer des Mercedes E250 in Brand gesetzt hatten. Hierdurch war das Feuer auf den Motor- und den Innenraum des Autos übergegangen, wodurch ein hoher Sachschaden entstand. Nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte wohl zudem verhindert werden, dass der Brand auf das benachbarte Wohnhaus überging.

Im Rahmen der Fahndung nach einem möglichen Tatverdächtigen stieß die Polizei dann im unmittelbaren Umfeld auf zwei weitere Fahrzeuge, an denen die Scheibenwischer in Brand gesteckt wurden. Hierbei handelte es sich an der Friedenauer Straße um einen BMW 520d sowie an der Walter-Kollo-Straße um eine Ford Galaxy. Hier waren die Wischerblätter jedoch glücklicherweise nur geschmolzen bzw. leicht angekokelt, ohne dass es zu weiteren Schäden gekommen war.

Auf einen mutmaßlichen Tatverdächtigen stieß die Polizei im Rahmen ihrer Fahndung leider nicht, weshalb die nun ermittelnde Kriminalpolizei fragt:

Wer hat am späten Mittwochabend bzw. in der Nacht zu Donnerstag verdächtige Beobachtungen im Berliner Viertel in Monheim am Rhein gemacht oder weiß unter Umständen sogar, wer für die Brandlegungen verantwortlich ist? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

