POL-ME: Schwerer Unfall nach Sekundenschlaf - Mettmann - 2208114

Mettmann (ots)

Am Mittwochnachmittag (24. August 2022) ist es in Mettmann im Kreuzungsbereich Gruitener Weg/Südring zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Es entstand ein hoher Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Verletzt wurde niemand.

Das war geschehen:

Ersten Erkenntnissen zufolge war eine 21-jährige Wülfratherin gegen 15 Uhr mit ihrem Renault Kangoo auf dem Gruitener Weg in Fahrtrichtung Haan unterwegs. Als sie den Kreuzungsbereich Gruitener Weg/ Südring passierte, kam sie nach links von der Fahrbahn ab. Sie kollidierte anschließend mit zwei Fahrzeugen, einem Seat Alhambra einer 42-jährigen Haanerin und einem VW Golf eines 50-jährigen Duisbugers. Die beiden Fahrzeuge hielten zu dem Zeitpunkt des Zusammenstoßes an der roten Ampel auf der Linkabbiegespur in Richtung Mettmann. Durch den Aufprall entstand an allen drei Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Alle drei Fahrzeugführer und deren Beifahrer blieben glücklicherweise unverletzt.

Nach ersten Ermittlungen zufolge könnte die 21-Jährige aufgrund eines Sekundenschlafs von der Fahrbahn abgekommen sein. Die Beamtinnen und Beamten beschlagnahmten daher ihren Führerschein. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

