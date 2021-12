Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Betrugsmasche "Falscher Polizeibeamter"

Limburgerhof (ots)

Am 14.12.2021, gegen Nachmittag, erhielt eine 89-Jährige einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Der Anrufer gab sich als Her Schulz von der Polizei Schifferstadt aus. Laut dem angeblichen Polizeibeamten sei in der Nachbarschaft eingebrochen worden. Die Polizei habe nun eine Liste festgestellt, auf welcher der Name der 89-Jährigen stünde. Hierauf lenkte der Anrufer das Gespräch schnell in Richtung Wertgegenstände und vorhandenes Bargeld der Dame. Die 89-Jährige wurde richtigerweise misstrauisch und verständigte einen Angehörigen, sodass es zu keinem Schaden kam. Im Laufe des heutigen Tages meldeten eine Vielzahl von Geschädigten die gleiche Betrugsmasche. Neben falschen Polizeibeamten riefen auch angebliche Mitarbeiter von Microsoft an. Zu einem finanziellen Schaden kam es in keinem der Fälle. Die Polizei rät: - Seitens der Polizei werden Sie am Telefon nicht über Wertgegenstände oder Bargeld ausgefragt. - Wenn Sie am Telefon über Wertgegenstände oder Bargeld ausgefragt werden, verständigen Sie die Polizei oder Angehörige.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell