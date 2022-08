Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Gefährliches Spiel mit dem Feuer

Soest (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 15.50 Uhr, wurde die Feuerwehr und die Polizei zu einem Flächenbrand in der Untere Holmkestraße gerufen. Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht erforderlich, da ein Anwohner die ca. 10 m lange und 1m breite Brandfläche mit einem Gartenschlauch löschen konnte. Bei der Brandfläche handelte es sich um einen kleinen Grünstreifen am dortigen Gehweg. Als Ursache für den Brand konnte eine explodierte Haarspraydose ausgemacht werden. Drei Jugendliche (13, 14 und 15 Jahre alt) aus Wickede brachten die Haarspraydose mit einem Böller, den sie auf die Dose klebten, zur Explosion. Die Drei konnten nach der Explosion von Zeugen in der Nähe angetroffen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Jugendlichen wurden von der Polizei an ihre Erziehungsberechtigen übergeben. Dank des Eingreifens des Anwohners konnte eine Ausbreitung des Flächenbrandes auf angrenzende Hecken verhindert werden. Gegen die Jugendlichen wurde ein Strafverfahren in Form einer Strafanzeige eingeleitet. (AG)

