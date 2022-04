Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autos durchwühlt

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in der Dessauer Straße in ein Auto eingedrungen. Am Vormittag stellte ein Anwohner fest, dass an seinem Pkw die Beifahrertür nicht richtig geschlossen war und auch ein Fenster einen Spalt offen stand. Als er genauer nachschaute, stellte der Mann fest, dass im Wagen das Handschuhfach durchwühlt und ausgeräumt wurde. Ersten Überprüfungen zufolge, wurde der Fahrzeugschein gestohlen.

Als der 33-Jährige anschließend sein Fahrzeug ordnungsgemäß verschließen wollte, ließ sich das Fenster nicht mehr betätigen. Es ist davon auszugehen, dass die Täter es gewaltsam herunterdrückten. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Zeugen, denen in der Zeit zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 11 Uhr, verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369- 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Eine weitere Anzeige ging am Donnerstag aus dem südlichen Stadtgebiet ein. In der Straße "Auf der Pirsch" hatten sich unbekannte Täter Zugang zu einem geparkten Auto verschafft und es durchwühlt. Nach Angaben der Fahrzeughalterin fehlen nun eine Lesebrille, ein Regenschirm sowie die Zulassungsbescheinigung für den Pkw.

Wann genau die Diebe aktiv waren, konnte die Frau nicht näher eingrenzen, da sie ihr Auto seit über einer Woche nicht mehr benutzt hatte. Die Tatzeit liegt demnach zwischen dem 20. April, 12 Uhr, und dem 28. April, 10.15 Uhr. Unklar ist auch, wie die Täter den Wagen öffnen konnten. Die Halterin war sich sicher, das Auto verschlossen zu haben, es wurden allerdings keine Aufbruchspuren gefunden. Hinweise auch hierzu bitte an die Kriminalpolizei unter der oben angegebenen Telefonnummer. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell