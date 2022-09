Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220901-2: Tatverdächtige nach versuchtem Diebstahl festgehalten

Wesseling (ots)

Couragierte Zeugin schreitet ein und wird leicht verletzt.

Am Mittwochnachmittag (29. August) haben zwei Frauen (24, 55) eine mutmaßliche Ladendiebin (28) an der Flucht gehindert. Ein weiterer Tatverdächtiger floh. Die Polizei fahndet nach dem etwa 25 bis 30 Jahre alten und 180 cm großen Mann. Er soll zur Tatzeit mit einem grünen T-Shirt und Schuhen der Marke "D&C" bekleidet gewesen sein. Hinweise zum Flüchtigen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 17.15 Uhr beobachtete die Mitarbeiterin (24) eines Supermarktes an der Vorgebirgsstraße die beiden Tatverdächtigen, wie sie Waren in ihren Taschen verstauten und durch den Kassenbereich gingen ohne zu bezahlen. Als sie die beiden Personen ansprach, versuchten diese zu flüchten. Gemeinsam mit einer Kundin (55) stoppte die Mitarbeiterin die Flucht der 28-jährigen Tatverdächtigen und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Festgehaltene wehrte sich und verletzte die couragierte Zeugin leicht. Die 28-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls verantworten. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell