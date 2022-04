POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.04.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Bad Mergentheim: Mit über 1,2 Promille am Steuer

Unter Alkoholeinfluss war eine 46-Jährige am Mittwochabend mit ihrem Opel bei Bad Mergentheim unterwegs. Zeugen meldeten die Frau wegen ihrer auffälligen Fahrweise. So soll die Opel-Lenkerin auf die Gegenfahrbahn gekommen sein und andere Autofahrer gefährdet haben Sie war gegen 21 Uhr von Bad Mergentheim-Edelfingen nach Bad Mergentheim gefahrenund wurde in der Kaiserstraße durch eine Streife kontrolliert. Hierbei ergaben sich Anzeichen für Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab knapp 1,3 Promille. Die 46-Jährige musste die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Das Polizeirevier Bad Mergentheim sucht Personen, die gesehen haben, wie der Opel in den Gegenverkehr kam oder selbst durch das Fahrverhalten gefährdet wurden. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07931 54990, zu melden.

Tauberbischofsheim: 23.000 Euro Sachschaden bei Wendemanöver

Zwei abgeschleppte Autos und ein Sachschaden von 23.000 Euro waren die Folge eines Unfalls bei Tauberbischofsheim am Mittwochnachmittag. Um auf der Bundesstraße 27 zu wenden, nutzte eine 31-Jährige gegen 16.40 Uhr eine Parkbucht. Die Frau war mit ihrem VW T-Roc in Richtung Königheim unterwegs als sie das Wendemanöver startete. Hierbei übersah sie wohl einen ebenfalls in Richtung Königheim fahrenden VW Polo eines 34-Jährigen. Die Fahrzeuge prallten zusammen und waren in der Folge nichtmehr fahrbereit. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Wertheim: E-Scooter mit abgelaufenen Kennzeichen und unter Drogeneinfluss gefahren

Mit einem E-Scooter mit abgelaufenem Versicherungsschutz und unter Drogeneinfluss war ein 26-Jähriger am Mittwochnachmittag in Wertheim unterwegs. Der Mann wurde in der Eichelgasse kontrolliert, da das Kennzeichen seines Rollers abgelaufen war. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen auf Drogeneinfluss bei dem 26-Jährigen fest. Ein Drogentest verlief positiv auf THC, Amphetamin und Kokain. Der Scooter-Fahrer musste die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben.

A81 / Grünsfeld: Unter Drogeneinfluss unterwegs - Zwangspause für LKW-Fahrer

Ein LKW-Fahrer musste am Mittwochnachmittag auf der Autobahn 81 in Richtung Würzburg eine Pause einlegen, weil er unter Drogeneinfluss stand. Der Mann war den Beamten bei einer Kontrolle auf einer Rastanalge bei Grünsfeld aufgefallen. Ein Drogentest ergab, dass der 40-Jährige unter dem Einfluss von Cannabis stand. Bei dem Mann konnten die Polizisten noch etwa 9,5 Gramm Marihuana auffinden. Der Mann musste seinen Brummi stehen lassen, die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben.

