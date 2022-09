Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220902-2: Autofahrerin und Autofahrer kollidierten im Kreuzungsbereich

Hürth (ots)

Opel Corsa soll sich bei Kollision überschlagen haben

Am Donnerstagnachmittag (1. September) haben sich bei einem Verkehrsunfall in Hürth eine 23-jährige Autofahrerin schwer und ein 32-jähriger Autofahrer leicht verletzt. Rettungskräfte brachten beide zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll die Fahrerin eines Opels auf der Daimler Straße in Richtung Siemensstraße gefahren sein. In Höhe der Max-Planck-Straße sei sie in den Kreuzungsbereich eingefahren, um die Max-Planck-Straße zu queren. Dort sei sie mit einem Smart kollidiert. Der Fahrer des Fortwo soll auf der vorfahrtberechtigten Max-Planck-Straße in Richtung Hans-Böckler-Straße unterwegs gewesen sein. Durch die Kollision habe sich der Corsa der jungen Frau nach Angaben von Zeugen (29, 49) überschlagen und sei auf der Fahrerseite liegen geblieben. Ersthelfer und der Fahrer des Smarts befreiten die 23-Jährige aus ihrem Wagen.

Polizisten sperrten die Max-Planck-Straße während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme bis etwa 17.30 Uhr. Die stark beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Autos transportierte ein Abschleppunternehmen ab. Persönliche Gegenstände der Unfallbeteiligten stellten die Beamten zur Eigentumssicherung sicher. Die Ermittlungen zur Sache hat das Verkehrskommissariat aufgenommen. (akl)

