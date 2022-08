Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des PK Jever vom 05.-07.08.2022

Wilhelmshaven (ots)

Zeugenaufruf nach Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Am Samstag, den 06.07.22, gegen 16:05 Uhr, erhielt die Polizei mehrere Notrufe über einen Fahrradfahrer auf der Bundesstraße 210 in Höhe des Wilhelmshavener Kreuzes. Die Anrufer berichteten zunächst, dass der Radfahrer in Begriff sei, auf die Autobahn 29 aufzufahren. Weiteren Meldungen zu Folge fahre der Radfahrer auf der Bundesstraße 210 in Richtung Schortens. Hierzu würde er die entgegengesetzte Fahrbahn nutzen. Die Einsatzörtlichkeit wird durch mehrere Funkstreifenwagen aus Wilhelmshaven und Friesland aufgesucht. Auf dem Anfahrtsweg ergeht die Meldung, dass der Fahrradfahrer nunmehr sein Fahrrad über die Mittelschutzplanke der B 210 geworfen und die Seite gewechselt habe. Die Bundesstraße 210 wird vorsorglich voll gesperrt. Bei der Absuche der Einsatzörtlichkeit kann der Radfahrer nicht angetroffen werden. Er wird wie folgt beschrieben:

- männlich, ca. 40 Jahre alt, 180 cm groß, Halbglatze, Oberlippenbart, trug eine kurze Jeans und führte ein Citybike mit einem Holzkorb auf dem Gepäckträger bei sich.

Zeugen des Vorfalls oder auch etwaig durch den Fahrradfahrer gefährdete Personen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Jever unter der Telefonnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen. ---

Verkehrsunfallgeschehen

Am Freitag, den 05.08.22, gegen 11:00 Uhr, ereignete sich in Jever auf der Wangerländischen Straße ein Auffahrunfall. Ein 56jähriger Schortenser hielt am Fahrbahnrand, um im Anschluss auf eine Hofeinfahrt zu fahren. Der hinter ihm fahrende Fahrzeugführer aus Wittmund erkannte dieses zu spät und fuhr auf den haltenden Pkw auf. Der Schortenser wurde leicht verletzt dem Nord-West-Krankenhaus zugeführt. Der Pkw des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit. Dieser musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. ---

Verkehrsunfall am "Sander Ei"

Am Samstag, den 06.08.22, gegen 18:30 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Die Radfahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die 61jährige Radfahrerin beabsichtigte, vom Bahnhof kommend, über den Kreisel nach Sande zu fahren. Beim Durchfahren des Kreisels wurde sie von einem Pkw erfasst, welcher von Zetel kommend in den Kreisel einfahren wollte. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Sie wurde vorsorglich dem Nord-West-Krankenhaus zugeführt.

