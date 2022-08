Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung für Wilhelmshaven vom 05.-07.08.2022

Wilhelmshaven (ots)

Diebstahl eines Portemonnaies aus einem Pkw nach vorherigem Einwerfen der Seitenfallscheibe:

Am Freitagabend, 05.08., wird im Zeitraum zwischen 20:00 bis 23:40 Uhr die Seitenfallscheibe eines auf dem Schulhof der Marion-Dönhoff-Schule in der Nogatstraße abgestellten Pkw, VW Sharan, durch Einwerfen mittels Pflasterstein zerstört und daraufhin die im Fahrzeug befindliche Geldbörse und Jacke durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven persönlich oder telefonisch unter 04421-9420 in Verbindung zu setzen und sachdienlichen Hinweise mitzuteilen. ---

versuchter Betrug via Messengerdienst "WhatsApp":

Am Freitagabend, 05.08., erhält ein 52-Jähriger per Messengerdienst "WhatsApp" eine Nachricht auf sein Smartphone von einer ihm unbekannten und nicht eingespeicherter Rufnummer, in der sich der Gesprächspartner in täuschender Absicht als dessen Sohn ausgibt. Unter Vorspielen des verwandtschaftlichen Verhältnisses versucht der bislang unbekannte Täter sodann betrügerisch die Überweisung eines Geldbetrags zu veranlassen, indem dieser eine Notlage fingiert. Zufälligerweise meldet sich dann allerdings während der Korrespondenz der wahrhaftige Sohn bei dem 52-Jährige, wodurch der Betrug auffällt und ein Vermögensschaden noch rechtzeitig abgewendet werden kann. ---

Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person:

Am Freitagmorgen, 05.08., befährt ein Kradfahrer um 07:45 Uhr die Peterstraße in Fahrtrichtung Bundesstraße 210 im Kreuzungsbereich 'Ebkeriege' den Geradeausfahrstreifen, als ein vor ihm auf dem linken Abbiegefahrstreifen fahrender Pkw unvermittelt einen Fahrstreifenwechsel nach rechts vornimmt. Der 55-jährige Kradfahrer muss hierdurch ausweichen, um einen Zusammenstoß mit diesem Pkw zu verhindern und verliert sodann die Kontrolle über sein Krad. Es kommt zum Sturzgeschehen, bei dem sich der 55-Jährige leicht verletzt. Der beteiligte Fahrzeugführer des Pkw setzt seine Fahrt fort und entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen hierzu werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven persönlich oder telefonisch unter 04421-9420 in Verbindung zu setzen. ---

Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten zwischen insgesamt vier Pkw:

Am Freitag, 05.08., ereignet sich gegen 15:00 Uhr auf der Gökerstraße in Höhe der Hausnummer 162 und der dortigen Bushaltestelle ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw ungebremst auf einen sich im verkehrsbedingten Rückstau haltenden Pkw auffährt. Durch diesen Zusammenstoß stößt dieser Pkw gegen einen davorstehenden Pkw, wodurch wiederum dieser mit einem anderen Pkw kollidiert. Durch den Kettenauffahrunfall verletzen sich zwei beteiligte Fahrzeugführer leicht.

