Polizei Bochum

POL-BO: Erneut fremdenfeindliche Symbole in Witten

Witten (ots)

In den Morgenstunden des heutigen 14. Oktober wurde in Witten weitere Graffiti mit fremdenfeindlichen Symbolen festgestellt. Unbekannte hatten diesmal an der Dortmunder Straße mit pinker Sprühfarbe mehrere Hakenkreuze geschmiert.

Ein möglicher Tatzusammenhang mit der Schmiererei vom gestrigen Tage (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5045159) wird derzeit geprüft.

Das Kriminalkommissariat für Staatsschutzdelikte hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell