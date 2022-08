Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zeugenaufruf

Varel (ots)

Am vergangenen Sonntag, dem 31.07.2022, gegen 14.45 Uhr trafen sich in einem Feldweg an der Karl-Nieraad-Straße in Nähe es dortigen Bauhofes ein Mann und eine Frau. Da die weibliche Person ohne Zustimmung des Mannes Fotoaufnahmen fertigte, wurde der Sachverhalt zur Anzeige gebracht. Gewöhnlich wird der Feldweg nicht von Kraftfahrzeugen befahren, sodass die Polizei auf Hinweise zu den Fahrzeugen und Personen aus der Bevölkerung hofft.

Wer kann mögliche Angaben zum beschriebenen Sachverhalt machen? Die Polizei Varel bittet um Mithilfe unter der Rufnummer: 04451/923-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell