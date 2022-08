POL-WHV: Beleidigungen während einer Veranstaltung in Varel

Schortens (ots) - Am Donnerstag, 04.08.22, kam es in Schortens im Klosterweg in Höhe der Hausnummer 44 zu einem Verkehrsunfall. Zwischen 11.00 und 11.30 Uhr prallte während eines Wendemanövers ein weißer Sattelzug beim Zurücksetzen gegen einen einbetonierten Pfeiler der Verkehrsbetriebe Ems-Jade. Des Weiteren wurde eine Eibenhecke auf einer Länge von drei Metern beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu ...

