POL-WHV: Versuchter Einbruch in Varel - Zeugenaufruf

Varel (ots) - Am Mittwoch gegen 12.00 Uhr, fiel Beamten des PK Varel in der Straße Lange Straße in Varel ein Motorroller auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 33-jährige Fahrer aus Bockhorn nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Betäubungsmittel. Gegen den 33-jährigen wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr