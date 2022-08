Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Varel (ots)

Am Mittwoch gegen 12.00 Uhr, fiel Beamten des PK Varel in der Straße Lange Straße in Varel ein Motorroller auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 33-jährige Fahrer aus Bockhorn nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Betäubungsmittel. Gegen den 33-jährigen wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt.

