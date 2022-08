POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort unter Alkoholeinfluss

Wilhelmshaven (ots) - Varel-Obenstrohe. Am Montag, 01.08.2022, gegen 10.15 Uhr kam es in der Heidebergstraße zum Brand in einer abgestellten Mülltonne, der auf weitere Tonnen übergriff. Aufmerksame Anwohner konnten den Brand weitgehend löschen. Die restlichen Löscharbeiten wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Varel-Obenstrohe durchgeführt. Die Polizei nahm die Brandermittlungen auf. Rückfragen bitte an: ...

