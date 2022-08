Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: -Ausbaldowern in Zetel -Die angetroffene Person wird verdächtigt, mehrere Eigentumsdelikte begangen zu haben

Zetel/Horsten (ots)

Am Abend des 03.08.2022 wurde eine männliche Person in der Zeteler Hauptstraße bei einem vermeintlichen Ausbaldowern entdeckt und der Polizei Zetel gemeldet. Die Hinweisgeberin erkennt in der Folge in dem Mann die Person wieder, zu der bereits in sozialen Medien ein Hinweis ergangen war: Der Hinweis war verbunden mit der Warnung, dass dieser Mann ein Einbrecher sein könnte.

Ebendiese männliche Person kann in der Folge mit einem Wäschediebstahl in Horsten in der Nacht vom 03. auf den 04.08.2022 in Verbindung gebracht werden.

Sie wurde nach einem Zeugenhinweis am Tage des 04.08.2022 durch die Wittmunder Polizei in Horsten gestellt.

Die Person, die für weitere Eigentumsdelikte aus dem Bagatellbereich im nordwestdeutschen Raum in Frage kommt, wurde der Wittmunder Polizei zugeführt, angehört und nachfolgend wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

