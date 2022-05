Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

FD

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Dorfborn. Am Sonntag (22.05.), gegen 16:30 Uhr, fuhr ein 35-jähriger Kradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache in der Durchgangsstraße gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgeparkten Audi S4. Der Kradfahrer wurde anschließend schwer verletzt in ein Klinikum verbracht. Neben der Polizei waren ein Notarztwagen sowie ein Rettungswagen im Einsatz. Es entstand insgesamt Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von circa 10.000 Euro.

Polizeiposten Neuhof

HEF

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Am Sonntag (22.05.), gegen 17 Uhr, parkten ein Kradfahrer aus Rotenburg und eine Kradfahrerin aus Breitenbach am Herzberg ihre Kräder (Honda u. Kawasaki) ordnungsgemäß auf einem Tankstellengelände in der Hersfelder Straße. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr zeitgleich ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw das Gelände und wollte rückwärts in eine Parklücke linksseitig des Gebäudes einparken. Dabei übersah er vermutlich die beiden Zweiräder und es kam zum Zusammenstoß. Beide Kräder wurden beschädigt, als auch das Rücklicht des Pkw. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.500 Euro. Die Kradfahrerin trat noch vor den Pkw und wollte die Weiterfahrt verhindern. Der Fahrer gab jedoch Gas, weshalb die Zweiradfahrerin - die befürchtete vom Auto überrollt zu werden - sich durch einen Sprung zur linken Seite retten musste. Anschließend verließ der Verursacher, trotz Zurufe der Geschädigten unerlaubt das Tankstellengelände. Er kann als männlich, circa 45 bis 50 Jahre alt, mit südosteuropäischem Aussehen und schwarz-grauen, etwas nach hinten gegelten Haaren beschrieben werden. Zur Tatzeit trug der Fahrer ein schwarzes T-Shirt. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Unfall

Schenklengsfeld. Am Montag (23.05.), gegen 6:45 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Mann aus Bad Salzungen mit einem Langholzgespann einer ansässigen Firma aus Bebra die B62 von Friedewald kommend in Richtung Bad Hersfeld. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte der Fahrer in Höhe der Waldgemarkung "Hüttenbach" nach links auf einen Parkplatz einbiegen. Ein nachfolgender 22-jähriger Fahrer aus Heringen erkannte den Abbiegevorgang vermutlich nicht und wollte das Gespann überholen. Dabei stieß der Fahrer aus Heringen mit der vorderen rechten Fahrzeugseite gegen die hintere Fahrzeugseite der Zugmaschine. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Von Fahrbahn abgekommen - Unfallverursacher

Lauterbach. In der Zeit von Freitag (20.05.), gegen 23:30 Uhr, bis Samstag (21.05.), gegen 6:30 Uhr, befuhr ein Fahrzeug die Vogelsbergstraße stadtauswärts. In Höhe der Hausnummer 65 verlor der Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen dort befindlichen Absperrpfosten. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen dürfte es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen schwarzen BMW der 1er Reihe handeln. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710.

Polizeistation Lauterbach

