Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: B26 - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Groß-Zimmern (ots)

Am Samstag (14.05.2022) gegen 14:26 Uhr ereignete sich auf der B26 im Bereich der Anschlussstelle Groß-Zimmern in Fahrtrichtung Dieburg ein Verkehrsunfall zwischen drei beteiligten Pkw, wodurch drei Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 84-jähriger Citroen-Fahrer aus Dreieich die B26 auf dem rechten Fahrstreifen von Darmstadt kommend in Fahrtrichtung Dieburg. Ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer aus Mainz und ein 26-jähriger Skoda-Fahrer aus Darmstadt befuhren in genannter Reihenfolge den linken Fahrstreifen der B26. Vermutlich scherte der Citroen-Fahrer ohne ausreichend auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, zum Überholen auf den linken Fahrstreifen aus. Hierbei kam es zur Kollision zwischen dem Citroen und dem Mercedes. Unmittelbar danach fuhr der Skoda auf den Mercedes auf. Der 84-jährige Fahrer des Citroen und seine 83-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Der Fahrer des Mercedes, sein 23-jähriger Beifahrer sowie der Skoda-Fahrer wurden leicht verletzt vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Citroen wurde leicht beschädigt und blieb fahrbereit. Der Mercedes und der Skoda waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 33.000 EURO. Die B26 in Fahrtrichtung Dieburg musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten für insgesamt 1,5 Stunden teilweise voll gesperrt werden.

Berichterstatterin: Steiger, PK'in (PSt. Dieburg)

