POL-DA: Darmstadt, Mathildenhöhe, Osthang: Täter verteilen übelriechende Flüssigkeit

In der Nacht von Freitag auf Samstag (13./14.05.) haben bislang unbekannte Täter im Bereich des Osthangs der Mathildenhöhe (UNESCO Welterbe) eine extrem übelriechende Flüssigkeit verteilt. Der Bereich wurde am Samstagmorgen gesperrt. Um 12:30 Uhr konnte der Osthang wieder geöffnet werden. Eine Messung der Berufsfeuerwehr Darmstadt ergab, dass eine Gesundheitsschädigung durch Einatmen der Luft in dem Bereich ausgeschlossen werden konnte. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft aus Hinweise aus der Bevölkerung. Wem sind zwischen 23:00 Uhr und 10:00 Uhr verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

