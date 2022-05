POL-DVS: A 5, AK Darmstadt - Weiterstadt, Zeugen nach Verkehrsunfall mit verletzten Personen gesucht.

Lampertheim (ots) - Mit dem Ziel an die Kartendaten und somit an das Geld anderer Leute zu gelangen, haben sich noch Unbekannte offenbar am Mittwoch (11.05.) an dem Geldautomaten im Vorraum eines Einkaufsmarktes in der Gaußstraße zu schaffen gemacht. Am frühen Mittwochmorgen gegen 8 Uhr war die sogenannte ...

mehr