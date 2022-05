Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Erbach gesucht

Erbach (ots)

Am Donnerstag (12.05.) ereignete sich in den Mittags- bzw. frühen Nachmittagsstunden in der Michelstädter Straße in Erbach, Fahrtrichtung Michelstadt auf dem Parkstreifen rechts neben der Fahrbahn ein Unfall zwischen einem Großraumtaxi und einem gelben Fiat. Eines der beiden Fahrzeuge parkte, das andere touchierte dieses beim Ein- bzw. Ausparken. Es entstand ein Sachschaden von 200 EUR. Die beteiligten Fahrzeugführer machen unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden deshalb gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach unter der Tel.: 06062 / 953-0 zu melden.

Sachbearbeiterin: PK´in Pausch

