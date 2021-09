Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Radfahrer mit Pkw zusammengestoßen

Ettlingen (ots)

Ein 52-jähriger Fahrradfahrer wurde am Sonntagmorgen zwischen Schluttenbach und Ettlingenweier von einem Pkw erfasst und musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden.

Nach den Feststellungen des Polizeireviers Ettlingen war der Radfahrer war von Schluttenbach her auf der Kreisstraße 3546 in Richtung Ettlingen unterwegs. Von Oberweier kam zur selben Zeit ein 64 Jahre alter Autofahrer, um die dortige Stopp-Stelle auf der Ettlinger Straße in Richtung Ettlingen weiterzufahren. Offenbar übersah er dabei den Zweiradfahrer und es kam zur Kollision.

Der Radfahrer stürzte und erlitt Rückenverletzungen sowie Schürfwunden. Unter Einsatz eines hinzugerufenen Rettungsdienstes kam er in eine Klinik.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von geschätzten 8.000 Euro.

