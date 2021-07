Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Katalysator aus Fahrzeug entwendet

Erkelenz (ots)

Aus einem Pkw, der an der Gerhard-Welter-Straße stand, entwendeten unbekannte Täter den Katalysator und beschädigten dabei die Ölwanne. Die Tatzeit lag zwischen 19 Uhr am Donnerstag (8. Juli) und 12 Uhr am Freitag (9. Juli).

