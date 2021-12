Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Fahrzeuge in Ronneburg beschädigt

Gera (ots)

Ronneburg: Unbekannte Täter zogen am vergangenen Wochenende randalierend durch eine Straße Ronneburg (04.12.2021 - 05.12.2021), so dass die Geraer Polizei nunmehr wegen Sachbeschädigung ermittelt. In der Straße der Opfer des Faschismus beschädigten die Täter insgesamt vier Fahrzeuge, indem sie jeweils auf unbekannte Art und Weise den rechten Seitenspiegel beschädigen. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt. Die Geraer Polizei sucht im Zusammenhang der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell