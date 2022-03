POL-AUR: Großefehn - Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße

Landkreis Aurich (ots) - Brandgeschehen Südbrookmerland - Pkw in Vollbrand geraten In der Nacht zu Montag ist auf einem Grundstück in der Westvictorburer Straße in Südbrookmerland ein Auto in Brand geraten. Der Notruf ging gegen 1.20 Uhr in der Leitstelle ein. Als die Einsatzkräfte an der Örtlichkeit eintrafen, stand der betroffene Hyundai bereits in Vollbrand. Das Feuer breitete sich auf den Carport aus und drohte ...

mehr