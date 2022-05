POL-OH: siehe Meldungen

Polizeipräsidium Osthessen

Fulda (ots)

Fahrraddiebstahl

Fulda. In der Landskroner Straße stahlen Unbekannte zwischen Donnerstagnachmittag (19.05.) und Samstagmorgen (21.05.) ein schwarz-grünes Mountainbike der Marke Raymon. Das Fahrrad im Wert von circa 500 Euro stand in der Garage eines Einfamilienhauses. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Sachbeschädigung in Kirchengebäude

Hünfeld. Unbekannte rissen zwischen Freitagmorgen (20.05.) und Samstagmorgen (21.05.) in einem Kirchengebäude in der Appelsbergstraße Blumenschmuck aus mehreren Blumentöpfen und verursachten 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Schulgebäude

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht auf Samstag (21.05.) in eine Schule in der Buseckstraße ein. Die Täter hebelten eine Tür auf und durchsuchten mehrere Räume, nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Erfolg. Es entstand etwa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Bürogebäude

Fulda. Ein Bürogebäude in der Straße "An Vierzehnheiligen" wurde zwischen Samstagmorgen (21.05.) und Sonntagnachmittag (22.05.) Ziel unbekannter Täter. Sie schlugen eine Scheibe auf der rückwärtigen Seite des Gebäudes ein, um ins Innere zu gelangen. Dort durchsuchten sie mehrere Räume nach Diebesgut. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstand circa 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Friseurgeschäft

Fulda. In der Nacht auf Samstag (21.05.) brachen Unbekannte in ein Friseurgeschäft am Gemüsemarkt ein. Die Täter brachen die Eingangstür auf und verursachten dadurch 150 Euro Sachschaden. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Sexuelle Belästigung

Kalbach. Am Samstagnachmittag (21.05.), gegen 16.45 Uhr, kam es in einem Lebensmittelmarkt in der Gewerbestraße im Ortsteil Mittelkalbach zu einer sexuellen Belästigung. Nach derzeitigen Erkenntnissen berührte ein unbekannter Mann ein im Bereich der Kasse stehendes Kind unsittlich an Rücken und Gesäß. Kurze Zeit später verließ der männliche Täter in Begleitung einer Frau den Markt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Räuberischer Diebstahl

Fulda. Drei unbekannte Täter stahlen am Samstagabend (21.05.), gegen 20.45 Uhr, mehrere Gegenstände aus einem Lebensmittelmarkt in der Pacelliallee. Ein Zeuge beobachtete die Tat und sprach einen der Diebe an. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der Zeuge leicht verletzt wurde. Im Anschluss flüchteten alle Täter unerkannt. Der Zeuge beschreibt die Täter wie folgt: Alle Drei waren männlich, circa 180cm groß, circa 20 Jahre alt und hatten ein südländisches Erscheinungsbild. Einer von ihnen trug ein weißes T-Shirt mit schwarzen Applikationen, eine dunkle Hose und weiße Schuhe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Diebstahl aus Zigarettenautomat

Fulda. Unbekannte brachen am Samstag (21.05.) in der Rhönstraße einen Zigarettenautomat auf. Die Täter stahlen Bargeld sowie mehrere Packungen Zigaretten noch unbekannten Werts und verursachten 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

