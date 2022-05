Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Pkw zerkratzt - Sachbeschädigung

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld. Das hintere amtliche Kennzeichen HEF-DS 157 eines blauen VW Polo entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Samstag (21.05.). Zur Tatzeit stand das Auto in der Straße "An der Warth". Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Pkw zerkratzt

Bebra. Einen grauen Audi A3 zerkratzten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (22.05.) auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Apothekenstraße. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Sachbeschädigung

Rotenburg a. d. Fulda. Insgesamt drei Autos beschmierten unbekannte Täter in der Zeit von Freitagabend (20.05.) bis Sonntagabend (22.05.) in der Brotgasse mit schwarzer Farbe. Hierdurch entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

