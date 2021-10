Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Scheibe am Getränkemarkt beschädigt

Nordhausen (ots)

Mittels Feuerlöscher versuchten Unbekannte am zurückliegenden Wochenende in den Getränkemarkt eines Einkaufscentrums einzudringen. Der oder die Täter zerstörten eine Glasscheibe, gelangten aber nicht in den Markt. Vermutlich entleerten der oder die Täter zuvor die Feuerlöscher an den vorhandenen Geldautomaten und beschädigten diese. Hier kann die Tatzeit auf die Nacht zum Samstag eingegrenzt werden. Zur Höhe des Schadens sind noch keine Angaben möglich

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell