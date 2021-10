Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geparktes Auto übersehen, Autofahrer verletzt

Reinholterode (ots)

Am Montagmorgen, gegen 6.30 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Autofahrer mit seinem VW Golf die Straße Oberdorf in Reinholterode. Hierbei kollidierte er einen geparkten Passat. Der 43-Jährige verletzte sich bei dem Aufprall leicht und kam in ein Krankenhaus. Beide Autos wurden beschädigt.

