Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radlader gestohlen

Rodishain (ots)

Am zurückliegenden Wochenende klauten Unbekannte von einem Schotterparkplatz am Schützenhaus in Rodishain einen Radlader. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen gelben Radlader der Marke Zeppelin im Wert von ca. 5000 Euro. Hinweise zu dem oder den Tätern gibt es bislang nicht.

