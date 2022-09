Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220905-1: Rentnerin an Haustür überfallen - Polizei sucht Zeugen

Brühl (ots)

Am Freitag (02. September) hat eine bislang unbekannte Frau eine Rentnerin (79) an ihrer Haustür in Brühl überfallen und ihr Schmuck vom Hals gerissen. Die flüchtige korpulente Tatverdächtige sei etwa 55 Jahre alt gewesen und habe eine Körpergröße von 165 Zentimetern. Zur Tatzeit soll sie eine knielange schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt mit weißer Aufschrift getragen haben.

Hinweise zur Flüchtigen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Erkenntnissen wartete die Tatverdächtige gegen 11.40 Uhr auf der Treppe eines Hauses an der Heinrich-Esser-Straße auf die Seniorin. Sie soll die Geschädigte von hinten am Nacken gepackt und mit der anderen Hand mehrfach an einer Halskette gerissen haben. Mit zwei Goldketten als Beute flüchtete die Verdächtige in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Bei dem brutalen Angriff wurde die 79-Jährige leicht verletzt. Rettungskräfte versorgten die Dame vor Ort. (hw)

